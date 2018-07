Ex van vermoorde Laura Korsman langer vast

Laura (links) werd al tijden gestalkt door haar ex Sam G. (rechts). Ⓒ Eigen foto’s

UTRECHT - De 31-jarige Sam G., die wordt verdacht van het doden van de 24-jarige Laura Korsman in Utrecht, blijft in elk geval de komende zestig dagen vastzitten. Dat heeft de rechtbank in Utrecht bepaald. De verdachte is de ex-vriend van het slachtoffer.