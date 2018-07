Orkamoeder houdt dode baby al dagen aan oppervlakte

Wetenschappers melden via hun Facebookpagina dat het kalfje op 24 juli nog samen met zijn moeder rondzwom. „Het is droevig om te melden dat de baby orka die op 24 juli werd geboren, vlak na zijn geboorte is overleden”, aldus het bericht. Het kalfje werd eerder die dag gespot terwijl hij samen met de kudde van zijn moeder in de buurt van Clover Point rondzwom. Zo meldt Nieuwsblad.

Om te voorkomen dat haar dode baby naar de bodem zinkt, duwt de moeder haar hoofdje al twee dagen omhoog. Ondertussen zwemt de kudde al enkele kilometers verderop richting San Juan Island in de Verenigde Staten.

Een bewoner van San Juan vertelt aan de wetenschappers dat de kudde bestaat uit vijf tot 6 vrouwelijke orka’s. „Ik zag de kudde in een dichte cirkel voor bijna 2 uur aan de oppervlakte van het water zwemmen. Het leek wel een soort ritueel. Ze bleven constant in het licht van de maan.”

Sterke band

Volgens Bioloog Robin Baird is het niet de eerste keer dat orka’s zulk gedrag vertonen. „Het toont de sterke band die de dieren met elkaar hebben. De band tussen moeder en kind is verbluffend sterk. De moeder liet haar kalf af en toe los, maar op het moment dat deze naar de bodem zonk, dook ze weer onder en bracht ze het weer naar het wateroppervlakte”, aldus Robin Baird.

Het gebeurt jammer genoeg vaker dat jonge kalfjes het niet overleven. Volgens de wetenschappers zijn een gebrek aan voedsel – in het bijzonder de chinookzalm – en giftige stoffen die door de scheepvaart in het water komen, daar de oorzaak van.