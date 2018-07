Trump: ik wist niets van ontmoeting met Russen

Trump heeft altijd volgehouden pas veel later te hebben gehoord over de bijeenkomst, die plaatsvond in de aanloop naar de presidentsverkiezing. Zijn zoon Donald Trump jr. ontmoette destijds een Russische advocate, in de veronderstelling dat zij beschikte over belastende informatie over Democrate Hillary Clinton.

Inmiddels zou de voormalige advocaat van Trump, Michael Cohen, bereid zijn te verklaren dat Trump wel degelijk vooraf op de hoogte was gesteld. Dat bericht CNN op basis van anonieme bronnen. Cohen zou bereid zijn te verklaren dat hij aanwezig was toen Trump groen licht gaf om de bijeenkomst te laten doorgaan.

De president blijft echter bij zijn ontkenning. Hij twitterde dat Cohen, die hij overigens niet bij naam noemde „zelfs de advocaat van Bill en crooked Hillary” in de arm heeft genomen. „Goh, ik vraag me af of zij hem hebben geholpen de knoop door te hakken”, sneerde hij.