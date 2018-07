Wilders en Pechtold kibbelen over blote borsten op ’t strand

Aanleiding is een foto van een strand met een groep vrouwen in bedekkende zwemkleding die Geert Wilders vrijdag plaatst. „Strand Den Haag/Scheveningen”, schrijft hij erbij. Wanneer de foto is gemaakt en of het daadwerkelijk een Nederlands strand in beeld brengt, is onduidelijk.

Alexander Pechtold reageert al snel met de vraag of er misschien waterstofperoxide (een ingrediënt van haarverf, red.) in de ogen van Wilders terecht is gekomen. „Ik zie hier vanuit mijn „penthouse” toch echt veel meer blote borsten dan boerkini’s!”, grapt hij.

Wilders kan het niet laten toch nog even te reageren. „Ja dat je veel blote borsten ziet in dat penthouse van je @APechtold dat weet inmiddels heel Nederland wel”, sneert hij naar de D66-leider.