Alligator na 25 jaar uit kelder in woonwijk gehaald

De bewoonster van het huis had een bijzondere verklaring voor de aanwezigheid van de krokodilachtige in haar huis. Zoonlief bracht het toen nog piepkleine diertje 25 jaar geleden mee naar huis van een reptielenmarkt. Al die tijd groeide het dier gestaag verder in de kelder, totdat de politie er onlangs lucht van kreeg.

„In mijn loopbaan heb ik nog nooit zoiets gezien”, aldus de verbaasde lokale politiechef over de vondst in Groveport. „Hij doet echt niets, zei de bewoonster tegen me. Ik heb dat maar niet getest.”

Volgens de autoriteiten verkeert het volgroeide beest in goede gezondheid. Het dier wordt overgebracht naar een dierentuin in het warmere South Carolina. De vrouw had geen vergunning voor het dier.

Amerikaanse alligators - ook wel Mississippialligator - die in het wild leven kunnen tot wel vier meter lang worden.

Specialisten voeren het dier af. Ⓒ Reuters