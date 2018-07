Ex-wethouder mogelijk te ziek voor strafzaak

Advocaat Richard Wagemans vertelde vrijdag tegen de rechtbank dat de gezondheidstoestand van de voormalige wethouder snel verslechtert. Tielemans kampt met ernstige hartproblemen en psychische klachten. Een fatsoenlijk gesprek voeren kan hij niet en een rechtszaak volgen evenmin, aldus de raadsman.

Een psychiater gaat onderzoeken of dat klopt en of de verdachte het proces kan bijwonen. De rechtbank wil zo snel mogelijk beslissen of hij kan worden vervolgd.

Tielemans werd in 2015 gearresteerd en zat een paar dagen vast. Volgens de aanklager heeft hij zich schuldig gemaakt aan diefstal van 170.000 euro uit de campagnekas van zijn partij, oplichting van een bedrijf en corruptie. Volgens de aanklacht heeft hij onder andere 10.000 euro smeergeld aangenomen van een exploitant van een coffeeshop in Eindhoven.

Tielemans was van 2002 tot 2006 en van 2010 tot 2013 wethouder in Helmond. Aan zijn tweede ambtsperiode kwam een eind vanwege ophef over gedeclareerde taxiritten.