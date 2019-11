Vermist Kind Alert voor Denise (13)

De politie meldt dat er direct naar haar is gezocht door medewerkers van de instelling. Het meisje is echter nog niet terecht. Een politiewoordvoerder meldt dat er onder meer met een politiehelikopter naar de tiener is gezocht.

Denise droeg op het moment van de vermissing een gele wollige jas, spijkerbroek, blauwe schoenen en een roze sjaal. Denise is 1.78 lang, heeft blond haar wat geverfd is en heeft blauwe ogen.