Arnhemse zeekoe dood voor ogen publiek

De dierentuin heeft volgens een woordvoerder geen idee wat de zeekoe fataal is geworden. Het dier zag er gezond en levendig uit. De twee andere zeekoeien in het bassin mankeren voor zover bekend niets. De hitte kan geen rol hebben gespeeld, want de hal is een afgesloten leefwereld waarin temperatuur en luchtvochtigheid elektronisch worden geregeld. De Universiteit Utrecht gaat sectie doen op het stoffelijk overschot.

Burgers'Zoo heeft als enige Nederlandse dierentuin Caribische zeekoeien. De overleden zeekoe was dertig jaar en was al sinds 1989 in Arnhem. Sinds vorig jaar leven de zeekoeien in een nagebouwd mangrovegebied dat lijkt op de mangrove in Belize.