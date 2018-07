Poetin klaar voor nieuwe ontmoeting met Trump

Poetin en Trump spraken elkaar eerder deze maand al in Finland. De Amerikaan kreeg naderhand in Washington veel kritiek op zijn gezamenlijke optreden met de Russische leider. Poetin zei vrijdag op een persconferentie het juist lovenswaardig te vinden dat Trump probeert de relatie met Rusland te verbeteren, zoals hij beloofde in de aanloop naar de verkiezingen.

„Het is gebruikelijk dat sommige leiders na de verkiezingen weer vergeten wat ze het volk hebben beloofd, maar dat geldt niet voor Trump”, zei Poetin. De Russische leider onthulde dat Trump al een uitnodiging op zak heeft voor een bezoek aan Rusland. „Hij heeft al zo’n uitnodiging. Daar heb ik hem over verteld.”

Poetin zei dat overleg over belangrijke kwesties als de Iraanse nucleaire deal en conflicten in het Midden-Oosten eigenlijk niet telefonisch gevoerd kan worden.