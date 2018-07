Spuitje voor agressieve hond die een agente aanviel en verwondde

De baas van de gevaarlijke keffer, Cornelis H. (54) uit het Overijsselse plaatsje Deurningen, moest vrijdagmorgen voor de rechter verschijnen voor het in gevaar brengen van de diender. Hij kwam echter niet opdagen en werd derhalve bij verstek veroordeeld.

Haat?

Volgens het OM liep het geüniformeerde slachtoffer tijdens de aanval zwaar lichamelijk letsel op, bestaande uit onder andere een bijtwond aan haar bovenarm. Tijdens de rechtszaak vertelde ze uitgebreid over het voor haar pijnlijke en angstige incident aan de Korte Bos. „Ik hoorde mijn dienstkleding scheuren.”

De exacte aanleiding van het pijnlijke voorval is haar nog altijd onduidelijk. „Was het haat tegen mij persoonlijk of haat tegen het uniform?”, vroeg agent Jansen zich hardop af. Ze doelt hiermee op het feit dat de hond eerst aangelijnd was, maar losgemaakt werd door de eigenaar en vervolgens in één streep op haar af ging. „Ik heb zelf ook een hond, een redelijk grote, en ik ben echt een hondenliefhebber. Dat ik nog steeds bang ben voor vreemde honden, vind ik daarom extra storend.”

Volgens de hevig geschrokken politievrouw heeft H. zich naderhand nooit gemeld om te informeren hoe het sindsdien met d’r gaat.

Meerdere bijtincidenten

Het agressieve beest, een kruising tussen een Mechelse herder en een hazewindhond, blijkt er een waar schrikbewind in de omgeving op nagehouden te hebben. Zeker driemaal is het nog maar driejarige teefje betrokken geweest bij bijtincidenten, waarvan eenmaal zelfs op een nabijgelegen schoolplein. Buurtkinderen werd verboden buiten te spelen, vanwege het dreigende gevaar dat van het onberekenbare dier uitging.

De gemeente heeft eigenaar H. daarom bestuursrechtelijk aangepakt. Het bijtkorf en aanlijngebod werd echter overtreden en er is al een dwangsom verbeurd.

Een gedragsdeskundige kwalificeert het gestoorde beest als een gevaar voor d’r eigen omgeving. Vanwege de eerdere bijtincidenten, een grote kans op herhaling hiervan en het gebrek aan toezicht door het baasje wordt de kans op slagen van de resocialisatie, een traject om een permanente verandering in het agressieve gedrag tot stand te brengen, als zeer onwaarschijnlijk ingeschat. Het is daarom beter de hond in te laten slapen, meldde het OM. „Wanneer dit gaat gebeuren is nog onbekend”, aldus de officier van justitie na de rechtszitting. „Dat gaan we binnenkort beslissen. Het wachten was op deze uitspraak.”

’Milde eis’

De verdachte was niet in persoon aanwezig en werd bij verstek veroordeeld. Het OM eiste nog alleen een werkstraf van 50 uren, maar volgens politierechter Heijink was dit gezien de lange voorgeschiedenis veel te mild. „Het had ook nog veel erger kunnen aflopen. Ik heb nog ergens in het dossier gelezen dat u zich niet durfde te bukken, omdat u bang was dat de hond u in hoofd of nek zou bijten.” Ze legde de man daarom 100 uur vrijwillig uit te voeren werk op en daarnaast een voorwaardelijke celstraf van twee weken, met een proeftijd van 3 jaar, om te voorkomen dat hij weer in de fout gaat.

De hond werd al direct na het laatste bijtincident in beslag genomen, maar wat het OM betreft duurt de opsluiting niet lang meer en wacht de bijtende teef nog maar één ding: een dodelijke injectie. Deze zaak heeft bij de gebeten wijkagent zowel letterlijk als figuurlijk diepe wonden geslagen. Toch is ze blij dat het nu eindelijk afgesloten kan worden, zo liet ze naderhand weten. Als schadevergoeding ontvangt het slachtoffer ongeveer 900 euro.