Advocaat doodgereden Fleur: ’heel vervelend en pijnlijk’

Op 16 maart 2016 komt Fleur Balkestein om het leven bij een straatrace tussen vader Walter van W. en zoon Casper van W. in Loosdrecht. Op de smalle Nieuw-Loosdrechtsedijk in Loosdrecht verlaat het meisje in haar Toyota Aygo een chaletpark. Op datzelfde moment boort Walter zijn Porsche – met een snelheid van zeker 167 kilometer per uur – in de flank van haar auto. Op de weg is een maximum van vijftig kilometer per uur toegestaan. Fleur heeft geen schijn van kans. Ze vecht nog dagen voor haar leven, maar bezwijkt dan toch. Walter blijkt te veel te hebben gedronken. Een vergrijp waar hij al vijf keer eerder voor is veroordeeld.

Roekeloos

De Loosdrechter krijgt vier jaar cel en mag vijf jaar geen auto besturen. De rechtbank kwalificeert zijn rijkunsten als ’roekeloos rijgedrag’, de zwaarste vorm van schuld in de Wegenverkeerswet. Zoon Casper krijgt een taakstraf van honderd uur en een rijontzegging van één jaar voor ’het veroorzaken van gevaar op de weg’. Daarmee wordt Casper vrijgesproken van dood door schuld. Wel droeg de zoon volgens de rechter bij aan het verwerpelijke rijgedrag van zijn vader.

De mannen betuigen tijdens de rechtszaak geen enkele keer spijt. Ook bij de uitspraak komen ze niet opdagen. „Een teken van zwakte”, noemde vader Robert Balkestein dat destijds. Vader en zoon gaan zelfs in hoger beroep tegen de uitspraak. Bij het Gerechtshof Leeuwarden kwamen donderdag aanvullende onderzoekswensen naar voren. Zo wil hun advocaat weten of Fleur misschien gedronken had en of ze überhaupt wel goed oplette toen ze die bewuste avond de Nieuw-Loosdrechtsedijk opdraaide.

Klap

Een klap in het gezicht voor de nabestaanden, bevestigt advocaat Schijns. „Dit is natuurlijk heel vervelend en heel pijnlijk omdat deze zaak zich maar blijft voortslepen”, reageert Schijns. De ouders en zus van Fleur zijn terughoudend in hun contact met de media. De vrees bestaat namelijk dat de verdachten daar hun voordeel mee kunnen doen. „We willen voorkomen dat de verdachten op enig moment een positief voordeel krijgen van de vele media-aandacht.”

Advocaat van Walter van W. wil weten of Fleur zelf niet oplette of had gedronken. „Ik heb gemotiveerd betoogd dat het aannemelijk is dat Fleur – vlak voordat Walter de plaats van het ongeval was genaderd – plotseling de weg is opgedraaid. En dat het ongeluk dus ook had plaatsgevonden als hij de maximumsnelheid had gereden”, zo zei advocaat Hogewind tijdens de rechtszaak volgens NH Nieuws. „Daarnaast ben ik van mening dat eventuele medeschuld van Fleur aan het ongeluk bij een bewezenverklaring van invloed zou kunnen zijn op de strafmaat.”

Tijdens de regiezitting van donderdag was wederom geen greintje spijt te bespeuren in het kamp van de verdachten. „De proceshouding verandert niet”, ziet ook Schijns. „Ze hadden in hoger beroep gehoopt dat er dan iets van een excuus komt. Maar het tegendeel is het geval en dat is voor de nabestaanden opnieuw heel moeilijk. Op 13 augustus doet het Hof uitspraak over die onderzoekswensen en dan weten we welke ze wel of niet toestaan. Dat is voor de familie wéér een spannend moment. Je ziet vaak bij nabestaanden dat zolang zo’n rechtszaak nog loopt ze niet toekomen aan rouwverwerking. Dat geldt voor hun denk ik ook. Dit staat in de weg, maar het is niet in hun handen, helaas. De verdachten hebben dit aangezwengeld en de nabestaanden moeten dit ondergaan en hopen op het beste.”