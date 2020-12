Douane onderschept 1064 kilo cocaïne, 3 verdachten aangehouden

Donderdagavond werden de drie mannen van 22 uit Rotterdam, 24 uit Bergambacht en 32 uit Gouda opgepakt toen ze op de vlucht sloegen, nadat ze waren gezien op het terrein van ECT Delta. Uit onderzoek bleek dat zij op zoek waren naar een container met potjes paprika uit Peru, die bestemd was voor een bedrijf in Duitsland. De douane vond naast de potjes 106 kilo cocaïne, goed voor 8 miljoen euro.

Vrijdag werd verstopt tussen bananen 958 kilo cocaïne gevonden in een container uit Costa Rica, voor een Duits bedrijf in Bazel. Of de drie verdachten iets met deze partij cocaïne te maken hebben, wordt onderzocht. De bedrijven hebben vermoedelijk niets met de smokkel te maken.