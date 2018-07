Dna-match brute verkrachting Rotterdam

Dat heeft de Rotterdamse politie vrijdagmiddag bekendgemaakt. Het dna van de verdachte matchte met sporen die op de plaats delict zijn aangetroffen. Dankzij een spoedprocedure bij het NFI is het resultaat nu al bekend.

De Indonesische studente werd dit weekend verkracht en zwaar mishandeld. De 18-jarige is een man die vanwege eerdere delicten bekend was bij de politie, melden bronnen van deze krant. De politie wil hier niets over zeggen.

De verdachte blijft voorlopig vastzitten. De rechter-commissaris heeft vrijdag zijn bewaring bevolen.

Het slachtoffer, een jonge vrouw, fietste zaterdagochtend vroeg van het Centraal Station in Rotterdam naar haar huis in de wijk De Esch. Terwijl ze haar fiets op slot zette, werd ze aangevallen. De vrouw raakte ernstig gewond en moest met spoed worden geopereerd. Zij is inmiddels aanspreekbaar.

De politie kwam de verdachte op het spoor aan de hand van een signalement en camerabeelden uit de omgeving. Er werd een team van twintig rechercheurs op de zaak gezet.