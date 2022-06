Bouwer jacht Bezos trekt voornemen aanvraag demontage brug in

Verantwoordelijk wethouder Vincent Karremans heeft van Oceanco een brief gekregen waarin het bedrijf meldt voorlopig geen aanvraag voor de uitname van het valgedeelte van de brug te zullen doen. Met een maximale doorvaarthoogte van ruim 46 meter is De Hef niet hoog genoeg voor het megajacht om eronderdoor te varen.

Volgens dagblad Trouw, dat een beroep deed op de Wet Openbaarheid Bestuur, is Oceanco geschrokken over de ophef die is ontstaan over de aanvraag en de bouw van het naar schatting 500 miljoen euro kostende schip. Het bedrijf zou zich bedreigd voelen en vreest voor vandalisme. Bij de scheepsbouwer was donderdag niemand beschikbaar om op dat bericht te reageren.

Er was in februari van dit jaar ophef over het jacht en de doorvaart in Rotterdam. Enkele Rotterdammers uitten hun ongenoegen over het feit de brug moest worden gedemonteerd voor het jacht van Bezos. Via sociale media werd opgeroepen om eieren naar het schip te gooien ten tijde van de doorvaart.

Hoe de scheepsbouwer de boot nu gaat afbouwen is niet bekend. Een mogelijkheid is om dat op een plek te doen waar de driemaster ongehinderd richting open water kan varen.