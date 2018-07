Grote stroomstoring na brand bij Parijs

De brand brak volgens netbeheerder RTE uit in de buurt van het spoor in Issy-les-Moulineaux, een voorstad van Parijs. De brand leidde tot stroomstoringen in omliggende buurten. De stroom viel uit bij zo’n 16.000 huishoudens. Ook moesten zo’n 2500 mensen worden geëvacueerd die zich in de buurt bevonden van de brandhaard, bericht Le Parisien.

Over de oorzaak van de brand bestaat nog onduidelijk. Minister Nicolas Hulot (Energie) zei dat een onderzoek is ingesteld.