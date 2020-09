’Duizenden Max-fans gedupeerd’

Garantiefonds STO Garant bevestigt het financiële onvermogen van de reisorganisatie, gespecialiseerd in race-arrangementen. „Klanten worden dringend opgeroepen geen betalingen meer te doen. We brengen de schade in kaart.” De stichting moet vooruitbetaalde reissommen uitkeren. De geboekte reizen zullen worden geannuleerd.

Curator mr Karien Burg (Houthoff) wil niet reageren op het bankroet. Ook GPTours zelf is niet bereikbaar. Volgens een ingewijde staan er zeker 10.000 bestelde Formule 1 kaartjes uit. Dat geld is grotendeels al geïncasseerd. Die supporters staan nu in de kou.