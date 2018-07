Temperatuurrecord niet verbroken

Het kwik steeg in beide plaatsen naar 38,1 graden, maar in Westdorpe zakte de temperatuur door verschillende onweersbuien naar een graad of 27, zegt een woordvoerder van Weeronline.

Met een maximum in De Bilt van 35,4 graden was het officieel de warmste 27 juli sinds het begin van de metingen in 1901. Het vorige record voor deze dag, 32,3 graden, stamde uit 1933.

Op alle weerstations in Nederland werden maxima van 30 graden of hoger gemeten. Dat het daarmee in het hele land tropisch warm was, is volgens Weeronline uitzonderlijk.

Voor zaterdag worden buien verwacht, gevolgd door zonnige perioden. De maxima liggen dan een stuk lager, maar het blijft zomers.