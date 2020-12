Het fenomeen tweede kerstdag was lang niet altijd vanzelfsprekend

In veel landen kennen ze geen tweede kerstdag, maar die dag wordt in Nederland nog flink gevierd, het liefst met veel mensen aan een rijkgevulde dis. Al is daar in dit ’coronajaar’ natuurlijk geen sprake van. Ⓒ 123RF

Amsterdam - Tweede kerstdag, the day after. Wanneer we met een nog veel te volle maag en een kleine kater traditiegetrouw een bezoekje aan de bouwmarkt brengen. Dat zit er dit jaar natuurlijk niet in, maar roept de vraag op: waarom vieren we eigenlijk tweede kerstdag?