De maand juli was de maand van het klimaat. De ontwerp-Klimaatwet, een initiatief van een aantal partijen in de Tweede Kamer en het Klimaatakkoord. De kranten stonden er bol van. Dinsdag 10 juli presenteerde Ed Nijpels het Klimaatakkoord. Hij deed dat zoals we dat van hem gewend zijn. Met een bevlogen verhaal en een waterval van woorden.