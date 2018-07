Verrassing: Retriever werpt gevlekte pups

Hond Rosie werd net voor haar bevalling van de straat geplukt door medewerkers van dierenopvang Neuse River Golden Retriever Rescue in de Amerikaanse staat Noord-Carolina.

Een stel dat eerder al ruim 20 honden adopteerde, namen de hoogzwangere hond in huis. „Dit hadden we niet verwacht. Onze adoptiehond is gister bevallen van ’baby koetjes’”, aldus de adoptie-baasjes. Ze waren erg verrast toen de blonde Rosie beviel van haar ’koetjes’.

Ⓒ Instagram

Ondanks het feit dat ze niet op haar puppy’s lijkt, ging Rosie direct in mama-modus. Haar vier puppy’s hebben toepasselijke namen gekregen en heten Daisy, Betsy, Clarabella en Moo. Het is niet duidelijk tot welk ras de hond behoort die haar zwanger heeft gemaakt.

Viral

De geboorte van de gevlekte pups vond vorig jaar al plaats, maar alle vijf de honden zijn inmiddels geadopteerd. Foto’s van het stel gingen vrijdag viral op 9gag.com.