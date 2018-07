Bliksem legt klok stadhuis Rotterdam zwijgen op

Door de blikseminslag in de Rotterdamse klokkentoren staat de klok nu stil. „Hopelijk kan het gespecialiseerde bedrijf dat de klok onderhoudt er snel mee aan de slag, want de tijd staat immers nooit stil in Rotterdam”, twittert de gemeente.

Het noodweer donderdag in Rotterdam kostte een 54-jarige vrouw uit Capelle aan den IJssel het leven. Op de Westersingel viel een boom op haar auto. Twee andere inzittenden, een man en een vrouw, raakten lichtgewond.

Vanuit de Maasstad werden ook veel meldingen gedaan over wateroverlast en stormschade. Door blikseminslag viel bij 665 aansluitingen in de omgeving van de Wijnhaven, op zo’n kilometer afstand van het stadhuis, de stroom uit, meldde netbeheerder Stedin.