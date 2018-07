metoo bereikt orkestwereld

Daniele Gatti, de chef/dirigent van het Concertgebouworkest. Ⓒ Foto Hollandse Hoogte

Amsterdam - Musici van het Amsterdamse Koninklijk Concertgebouworkest zijn erg geschrokken van het nieuws dat hun chef-dirigent Daniele Gatti in Amerika wordt beschuldigd van aanranding. Hiermee barst de #metoo-discussie ook in de orkestwereld in ons land los.