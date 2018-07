Tunesië laat ’lijfwacht’ Bin Laden vrij

De autoriteiten van Tunis hadden besloten dat er onvoldoende bewijs was om Sami Aidoudi vast te houden, maar het onderzoek gaat door, zei een woordvoerder van het Tunesische bureau voor terrorismebestrijding. Volgens de woordvoerder kan hij voorlopig niet naar Duitsland reizen. Zijn paspoort is verlopen en in beslag genomen. Bovendien moet hij verder ondervraagd worden.

Duitse oppositie- en mensenrechtengroepen hadden kritiek geuit op het besluit om Aidoudi uit te zetten, omdat hij in eigen land gefolterd zou kunnen worden.

Aidoudi vroeg in 2006 tevergeefs asiel aan in Duitsland. De Duitse minister van Binnenlandse Zaken Horst Seehofer beschuldigde hem in mei van het feit dat hij de lijfwacht van Bin Laden was en dat hij uitgezet moest worden.