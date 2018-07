Britten geschokt door ’heiligschennis’ cricket

Zo hoort het wél: colbert, stropdas, overhemd met het bovenste knoopje dicht, zo laat een laat een lid van de Marylebone Cricket Club zien. Ⓒ Shuttershock

LONDEN - Mannen zonder colberts! Het is deze week een abnormaal gezicht op Lord’s, het prestigieuze cricketstadion op een steenworp afstand van Regent’s Park in Londen. Vanwege de extreme hittegolf is het bij hoge uitzondering toegestaan de heilige cricketgrond te betreden zonder ’fatsoenlijk’ gekleed te zijn.