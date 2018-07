Met vuur spelende tiener veroorzaakt bosbrand: belt zelf 112

De jongen wat aan het spelen met lucifers en gooide de smeulende stompjes hout het bos in. Zo meldt BN De Stem. Door de droogte die door heel Nederland heerst, vatte het struikgewas direct vlam. In paniek belde de jongen direct de hulpdiensten.

De brand ontstond rond 17.45. De brandweer had deze gelukkig snel weer onder controle. De jongen is gearresteerd voor brandstichting en de politie gaat in gesprek met zijn ouders.

Ⓒ Marcel van Dorst