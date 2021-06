Benauwde dag met kans op stevige onweersbuien

Vanochtend is het al niet meer zo zonnig als de afgelopen dagen met een mix van wolkenvelden en zonnige perioden. Vooral het zuidoosten maakt kans op een enkele bui. Met zo’n 23 graden in het westen tot 26 graden in het oosten is het minder warm dan gisteren.

Hagelen

De vochtigste lucht trekt over de oostelijke helft van het land en daar wordt het met 25-27 graden ook het warmst. Dit deel van het land maakt kans op stevige regen- en onweersbuien. Daarbij kan het hagelen en er is kans op windstoten.

In het westen is de kans op (onweers)buien kleiner en wordt het bij een zwakke tot matige westenwind 22 tot 24 graden. In de avond neemt het aantal buien af en worden deze ook minder intens.

Zonnetje komt zondag terug

Ook komende dagen wordt regen en onweer verwacht. Vanaf zondag is het overwegend droog weer met zonnige perioden.