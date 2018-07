Weer groep migranten vast op zee

De tweede man van het schip, Aymen Ourari, spreekt tegenover de nieuwszender over een „gezondheidscrisis.”

De bemanning haalde de migranten, onder wie twee zwangere vrouwen, op 13 juli van een houten boot die na vertrek uit Libië in de problemen was geraakt. Op beelden is te zien dat de asielzoekers op het dek slapen in geïmproviseerde bedden.

De Internationale Federatie van Rode Kruis- en Rode Halve Maanverenigingen stuurde deze week artsen naar het schip, dat vaart onder Tunesische vlag. Zij deelden onder meer voedsel en water uit. Een woordvoerder van de hulporganisatie benadrukte dat „dit duidelijk geen houdbare situatie is.” Het vaartuig bevindt zich momenteel op enkele kilometers van de plaats Zarzis in Tunesië.