Dit kinderspelletje is de nationale sport van Israël

Het is zelfs zo populair dat het in Tel Aviv bijna onmogelijk is voor kinderen om veilig in de branding te spelen. Die is immers het terrein van de matkot-spelers, die met een duizelingwekkende kracht het rubberen balletje naar elkaar overslaan.

Zoals Yuval en Lior. „Het is pure vrijheid”, zegt de 30-jarige Yuval, terwijl het zweet van zijn voorhoofd druipt. „Er zijn geen regels, het kost niets en je kan het overal spelen.”

Helemaal gratis is het nou ook weer niet. De plankjes - of ’rackets’, de letterlijke vertaling van ’matkot’ - zijn niet gemaakt van hout, maar van carbon. En de prijs kan oplopen tot wel 300 euro per stuk.

Schilderij

Terwijl de Apache-helikopters langs het strand richting Gaza vliegen, en het leger ook aan de Syrische grens paraat staat, bekommeren de matkot-spelers zich nergens om. Zij gaan helemaal op in het spel, dat in tegenstelling tot oorlogen winnaars noch verliezers kent.

Er is ook geen baan, zoals bij tennis of badminton, waardoor de grenzen van het spel, net als die van Israël zelf, niet vastliggen. De sport wordt al sinds voor de oprichting van Israël beoefend. Al weet niemand precies waar en wanneer het begon. Er is een schilderij uit 1932 van een Joodse kunstenaar waarop al matkot-spelers op het strand van Tel Aviv staan afgebeeld.

Koning

Amnon Nissim was er toen nog net niet bij, maar hij is de absolute koning van de matkot. Zijn bijnaam: het kanon. Dat hapert inmiddels een beetje, hij is 74 jaar oud, maar hij is nog steeds bijna elke dag op het strand te vinden. „Matkot is mijn leven”, zegt Nissim, in zijn appartement, dat tevens het enige matkot-museum ter wereld is.

Hij slaapt te midden van honderden rackets, balletjes, krantenknipsels en foto’s. Zelfs zijn tafels zijn in de vorm van rackets. Nissim pakt er een oud gastenboek erbij. „Een Nederlandse minister is hier enkele jaren geleden nog geweest.” En inderdaad, daar staat de naam van toenmalig Immigratieminister Gerd Leers.

Matkot boven vrouw

Nissim begon op 6-jarige leeftijd te spelen en heeft zijn racket nooit meer neergelegd. Hij werkte jarenlang als technicus in het leger, maar ook daar maakte hij tussen de middag tijd vrij om een balletje te slaan. „Het is een levenswijze”, zegt Nissim, die geen vrouw, kinderen, broers of zussen heeft. Maar dat heeft hij ook niet nodig. „Ik heb matkot.”

Hij weet wel waarom het zo populair is in Israël. „Het is vooral een samenzijn van vrienden op het strand. Iedereen neemt wat te eten en drinken mee. En een racket natuurlijk.” Hij erkent dat het soms ruzies oplevert met de badgasten die voor hun rust komt. Zij hoeven zich echter maar aan een regel te houden: niet in de buurt van de strandwachten spelen. „Voor de rest domineren wij het strand.”