Maansverduistering te zien boven Nederland: ’Ga op hoge flat staan’

Het belooft de langste maansverduistering van de eeuw te worden. De totale eclips eindigt rond 23.14 uur, maar het duurt daarna nog twee uur voordat het maanlicht als vanouds schijnt.

Het fenomeen is al begonnen om half tien. „Maar dan is het nog te licht om iets te kunnen zien. Tijdens het hoogtepunt is het wel donker genoeg”, zei Harrie van Zijp eerder tegen De Telegraaf, vanuit zijn sterrenwacht Mercurius in Dordrecht.

Het hoogtepunt is om 22.22 precies. De maan is dan nog vrij laag aan de horizon. „Vrij zicht is daarom essentieel. Kies een weiland met een vrije horizon of een hoge flat met goed zicht op het oosten.”

Bloedmaan

Een maansverduistering komt voor als de aarde precies tussen de zon en de maan in staat. De maan staat dan in de schaduw van de aarde. Het zonlicht gaat wel langs de aarde, en de dampkring buigt het dan af naar de maan.

Rood licht wordt het best afgebogen, is het meest ’flexibel’, en bereikt de maan dus gemakkelijker. Daardoor kleurt de maan tijdens een verduistering rood. Dat wordt een bloedmaan genoemd.

Zeven jaar wachten

De laatste keer dat een totale maansverduistering te zien was in Nederland, was in september 2015. Op 21 januari volgend jaar is er weer een totale eclips en daarna moeten we wachten tot september 2025.