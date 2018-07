Half Nederland jammert, maar deze mensen zagen de bloedmaan wél

De wolken waren voor veel mensen, vooral in het zuidwesten van het land, een spelbreker, zo is te zien op ’wolkenradars’. Vooraf was gewaarschuwd dat mensen in een weiland moesten gaan staan, of op een hoge flat, omdat de maan laag aan de hemel stond.

Dat advies bood – voor sommigen – geen soelaas, zo vertelden mensen op Twitter. De maan was op veel plaatsen simpelweg niet te zien, dus de verduistering ook niet. Er werd gegrapt over een ’1 april-grap’ en de ’wel heel indrukwekkende verduistering’.

Dít hebben de pechvogels gemist: zo werd de bloedmaan vastgelegd door fotograaf Remko de Waal. Ⓒ ANP

In onze hoofdstad waren er vooral beteuterde gezichten. „Mensen riepen: waar is de maan?”, vertelt een vrouw vanuit Amsterdam. „Niks te zien, dus wij naar de Sky Lounge op de elfde verdieping, maar geen spoor.” Mariciel Sloothaak koos voor een andere strategie en stond in een weiland, maar zag enkel wolken:

Ook Wico van der Sluis‏ had pech, net als Marjolijn van de Gender. „Kan iemand niet even een vervelende schoonmoeder offeren of zo? Misschien krijgen we dan toch nog een bloedmaan”, zo schreef ze.

Peter van der Steen‏ zag vanuit Hoorn een prachtig blauwe lucht - en daarvoor was ’ie niet gekomen. Wel zag hij Almere.

Geluksvogels

Toch waren er ook veel geluksvogels, die de maan wel zagen. Ze zetten gedurende de avond steeds meer foto’s op sociale media. Heeft u de bloedmaan gemist? Kijk hier even mee.

(Mogelijk zijn bovenstaande foto’s op de app niet goed te zien. Als u op de tweet klikt, ziet u de volledige foto.)

Vakantie

Veel Nederlanders vermelden ook vol trots dat ze de bloedmaan hebben gezien vanuit Italië, of een ander zonnig, meer zuidelijk vakantieoord.