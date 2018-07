Brandbrief over tanend draagvlak korpschef Akerboom

Akerboom zou zich onvoldoende inzetten voor de politiemensen bij de cao-onderhandelingen. Ook de hoge werkdruk leidt tot aanzwellende kritiek. Dat staat in een brief van de plaatsvervangend chef van de Rotterdamse politie, Helmoed Wierda, aan de korpsleiding. Die had de opdracht gegeven om knelpunten binnen de eenheid te inventariseren.

„De lopende cao-onderhandelingen lijken een diepere onderstroom van zorg en irritatie onder medewerkers te raken. Die wordt gekenmerkt door een hoge werkdruk in relatie tot beschikbare capaciteit”, zo waarschuwt Wierda in ’een persoonlijke noot’.

Er dreigt, zo schrijft hij, een verontrustend beeld te ontstaan dat korpschef Erik Akerboom niet meer achter zijn medewerkers staat.

