Leaseauto massaal mee op vakantie, maar elektrische niet

Dat blijkt uit onderzoek dat de Vereniging Zakelijke Rijders (VZR) vandaag, op de dag van de grote uittocht van Nederlanders naar hun vakantieadres, bekendmaakt.

„De auto van de zaak is een belangrijk onderdeel van de hele gezinsmobiliteit. Een berijder besteedt gemiddeld 8 procent van zijn nettosalaris aan bijtelling om de zakenauto ook buiten het werk om te gebruiken. Dat doet hij dan ook graag voor uiteenlopende privédoeleinden, waaronder de vakantiekilometers. De bijtelling is immers al betaald”, stelt VZR-voorzitter Jan van Delft, die zegt dat er in ons land 1,3 miljoen zakelijke rijders zijn.

„Zolang de bijtelling niet variabel wordt toegepast is het niet meer dan logisch dat de auto, waar bijtelling voor betaald is, maximaal wordt gebruikt. Dus ook om naar de zon te gaan”, meent Van Delft.

Elektrisch

Een uitzondering op de regel vormen de volledig elektrische auto’s. Slechts een kwart van de gebruikers gaat hiermee op vakantie. Dat heeft alles te maken met het ontbreken van een goede oplaadinfrastructuur in Europa en de beperkte actieradius van deze auto’s.

„Maar ook voor caravanrijders – en dat zijn wij Hollanders – is elektrisch een probleem”, stelt Van Delft. „Want de meeste stekkerauto’s hebben geen trekgewicht.” „Ik rijd een Opel Ampera-E en die kan mijn caravan inderdaad niet trekken”, zegt leaserijder Evert Raaijen. „Daarom heb ik met mijn maatschappij afgesproken dat ik een vervangende auto krijg. Die kan ik straks ophalen om met mijn ’sleurhut’ deze vakantie naar Hongarije te rijden.”

Bijtelling

„Waarom zou je voor die paar weken per jaar je autokeuze daar op aanpassen? Als je gaat verhuizen koop je ook geen bus om dat te kunnen doen. Die huur je dan toch ook voor die gebeurtenis. Zo zie ik dit ook”, aldus Raaijen.

Van Delft tipt de leaserijders: „Meestal betalen zakelijke rijders in het buitenland zelf hun brandstofkosten. Deze mogen echter worden afgetrokken van de bijtelling. Voorwaarde is wel dat dit vooraf met de werkgever overeengekomen moet zijn.”