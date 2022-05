Automobilist (19) uit Drenthe rijdt onder invloed van drank in op groep wielrenners in Zeeuws-Vlaanderen

Kopieer naar clipboard

Ⓒ ANP

Retranchement - Een groepje Belgische wielrenners is zondagochtend in Retranchement in Zeeuws-Vlaanderen aangereden door een automobilist uit Drenthe.