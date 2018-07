Ⓒ ANP XTRA

ROERMOND - In Roermond is een man om het leven gekomen door een botsing tussen een auto en een vrachtauto. De bestuurder van de auto is volgens de politie vermoedelijk onwel geworden en botste met de vrachtwagen toen hij een kruispunt van de N280 overstak. Hij overleefde het ongeluk niet. De politie onderzoekt de exacte toedracht.