’Centrum Amsterdam urban jungle zonder gezag’

Ⓒ ANP

AMSTERDAM - Het centrum van Amsterdam verandert ’s nachts volgens de gemeentelijke ombudsman Arre Zuurmond in een „urban jungle” zonder gezag. Crimineel geld is er ’leidend’, de politie kan de situatie niet aan en het is er veel te druk, waardoor onveilige situaties ontstaan, schetst de ombudsman in een interview met Trouw.