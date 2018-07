Lichaam drenkeling gevonden in Limburg

De brandweer werd rond 00.30 uur gealarmeerd dat iemand te water was geraak in de jachthaven El Dorado in Plasmolen. Ⓒ SK Media

PLASMOLEN - In het noorden van Limburg is een drenkeling gevonden. De brandweer werd rond 00.30 uur gealarmeerd dat iemand te water was geraak in de jachthaven El Dorado in Plasmolen. Het lichaam van het slachtoffer werd na zo'n anderhalf uur zoeken gevonden.