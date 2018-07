Live: Kleurrijke straatparade trekt door Rotterdam

Onze verslaggeefster Gerda Frankenhuis is aanwezig in Rotterdam. Volg haar onderaan dit bericht via Twitter.

De straatparade met ruim 2500 exotische dansers en danseressen en twintig paradewagens moet een omweg nemen omdat de Coolsingel opnieuw wordt ingericht. De route van het grootste Caribische straatfeest van het land begint op de Schiedamsedijk en leidt onder meer langs de Nieuwe Binnenweg, het Weena, de Karel Doormanstraat. Om 15.00 uur komt de kop van de parade aan op het Hofplein. Voor bezoekers die nog snel wat danslessen willen nemen om hun heupen los te gooien kunnen vanmiddag om 14.00 uur terecht bij het Centraal Station voor een korte workshop.

Er wordt vandaag een temperatuur van 23 graden voorspeld. Echter de tropische muziek en swingende dans zullen de gevoelstemperaturen in Rotterdam zeker doen oplopen.