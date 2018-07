Politie Rotterdam vindt duizenden kilo's hasj

Ⓒ ANP XTRA

ROTTERDAM - Bij een Rotterdams bedrijf dat in oud ijzer zou handelen, heeft de politie een drugsvangst gedaan. In grote zakken zat een mengsel van waarschijnlijk hasj en cacao, 8000 kilo in totaal. Volgens de politie is de straatwaarde mogelijk enkele miljoenen euro’s. Het spul is voor onderzoek naar het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) gestuurd.