Puigdemont wil door Europa blijven reizen

Puigdemont reisde zaterdag van Duitsland naar België. De 55-jarige politicus kon Duitsland verlaten omdat Spanje een aanhoudingsbevel tegen hem heeft ingetrokken. De Duitse autoriteiten hadden de voormalige regiopremier op verzoek van Spanje aangehouden, maar mochten hem van de rechter niet uitleveren voor rebellie.

De separatistenleider had al bekendgemaakt naar België te willen terugkeren om daar zijn politieke activiteiten voort te zetten. VRT Nieuws bericht dat Puigdemont opnieuw zijn intrek zal nemen in een villa in Waterloo, maar hij lijkt niet van plan te zijn in België te blijven.

Puigdemont stelde onder meer dat zijn reis niet zal eindigen tot „alle politieke gevangenen vrij zijn” en alle ballingen kunnen terugkeren. Hij was zelf weggevlucht uit Spanje na het illegale referendum over de onafhankelijkheid van Catalonië en streek neer in België. De Duitse autoriteiten konden hem arresteren toen hij vanuit Finland terugkeerde naar België.