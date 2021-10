Mondkapje weer verplicht in België, invoering coronapas in horeca en sportscholen

Het kabinet in België kwam deze week vanwege de stijgende coronacijfers in het land eerder samen dan gepland. De nieuwe regels gelden vanaf 1 november.

Ook de maatregelen rond evenementen worden strenger: in plaats van vanaf 500 mensen binnen en 750 man buiten moet bij bijeenkomsten met binnen 200 mensen en buiten 400 gasten de coronapas worden getoond. Op publieke plekken moet ook een mondkapje op. Van personeel in de sportschool wordt ook geëist een mondmasker te dragen.

„Het Overlegcomité is vervroegd bijeengekomen omdat niemand om de cijfers heen kan. We zien in ons land en om ons heen een versnelde herfstgolf. We worden geconfronteerd met een scherpe stijging van de cijfers, sneller dan ingeschat was”, aldus premier Alexander De Croo (Open VLD) op een persconferentie dinsdagavond. „Het is duidelijk dat we zonder de vaccins met een catastrofe zouden zitten in de ziekenhuizen.”

Zo’n 75 procent van de bevolking in België heeft een prik gehad. Het land telt zo’n 25.000 coronagerelateerde doden; dat zijn er iets meer dan in Nederland. „Alles blijft mogelijk, maar wel voorzichtiger”, aldus De Croo. Hij benadrukt ook het belang van ventilatie en thuis blijven als je je ziek voelt. „Ga dan niet werken en bezoek geen vrienden. Laat je testen.”