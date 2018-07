Gigantische evacuatie om natuurbranden Californië

Bij een poging om de brand te blussen zijn twee brandweerlieden overleden. Ruim 3.400 brandweermannen zijn dag en nacht bezig om het vuur te bestrijden. „Het vuur is verre van bestreden”, vertelt een brandweerchef aan persbureau Reuters.

Helikopters en vliegtuigen worden ingezet om het gebied van de brand zoveel mogelijk in te perken. De branden begonnen in het Shasta-Trinity-gebied. Door de harde wind verspreidt het vuur zich snel. In de regio waar de brand nu woedt, wonen zo’n 90.000 mensen. Inmiddels zijn al meer dan 500 woningen verwoest.

