ANWB: ’meer stilstaan dan rijden’

ANWB Verkeersinformatiedienst houdt de Europese wegen nauwlettend in de gaten. „Het is vrij druk met vakantieverkeer. Maar in Duitsland valt het, in tegenstelling tot wat verwacht werd, wel mee.” Dit weekend zou het drukste weekend worden op de Duitse wegen. Maar ellenlange opstoppingen blijven tot nu toe uit op de ’Autobahnen’.

Voor automobilisten op weg naar Zuid-Frankrijk en Spanje is het zaterdagmiddag meer stilstaan dan rijden. Op de A7 van Lyon-Orange (onderdeel van de bekende Route du Soleil) en de aansluitende A9 richting de Spaanse grens moet men rekening houden met drie uur vertraging.

Wie via Tours en Bordeaux richting de Spaanse grens op een betere doorstroming hoopt, heeft pech: ook loopt de vertraging op tot drie uur.

De wachttijd in Zwitserland bij de beruchte Gotthardtunnel richting Italië is ruim anderhalf uur. Ook op de Fernpassroute (B179) in Oostenrijk richting het zuiden staat het goed vast. Het verkeer heeft daar last van ruim een uur vertraging. In Oostenrijk is het ook druk op de A10 van Salzburg richting Villach. Daar moet men rekening houden met bijna een uur extra. Even daarna staat voor de Karawankentunnel richting Slovenië ook een flinke file die een uur vertraging oplevert.