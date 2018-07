Hulp laat bij drenkeling door foutparkeerders

Het slachtoffer had in Lommel, vlakbij de grens met Nederland, een zwemverbod genegeerd. Hij dook vrijdag van een houten steiger en kwam niet meer boven. Omstanders doken de man na en konden hem uit het water halen. Zij belden ook het alarmnummer, maar een brandweerwagen en ambulance konden door foutgeparkeerde wagens niet direct in de buurt komen.

„Ze stonden zelfs geparkeerd op het speciaal voor de hulpdiensten ingerichte bospad”, zegt een brandweercommandant. „Die bosweg is net breed genoeg voor de hulpdiensten. We konden daar niet door.” De hulpverleners vroegen uiteindelijk de politie om wagens weg te slepen. Het slachtoffer overleed uiteindelijk in het ziekenhuis.