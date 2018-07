Meer deelnemers Pride Walk Amsterdam

„De Pride is niet alleen een feestende mensenmassa”, zegt de woordvoerder. De toegenomen animo voor de activistische Walk, waarmee de negendaagse Pride Amsterdam wordt geopend, zou volgens hem een reactie kunnen zijn op afnemende tolerantie. „Het gaat er in de wereld niet op vooruit. We worden er niet toleranter op met elkaar. Het organiseren van een pride blijft noodzakelijk om de aandacht hoog te houden.” In Nederland valt bijvoorbeeld in de sportwereld nog veel te winnen volgens de organisatie.

De deelnemers begonnen bij het Homomonument, om vervolgens via de Dam naar het Vondelpark te lopen. Politici van diverse partijen doen mee, onder wie CDA-partijvoorzitter Ruth Peetoom en de lokale VVD-fractievoorzitter Eric van der Burg.

Het meest in het oog springende onderdeel, de botenparade door de Amsterdamse grachten, is volgende week zaterdag.