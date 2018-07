Van wie is deze rattenslang?

„Deze mooie Rattenslang wilde een ommetje maken in de Veldwijkstraat in Den Bosch. Wie is zijn slang kwijt of weet van wie hij is? Graag contact opnemen met 085-2738899”, schrijft dierenambulance Brabant Noord-Oost in een bericht op Facebook.

De rattenslag is een populair huisdier. Ze zijn niet gevaarlijk, stressbestendig en vrij tam. Ook worden ze niet heel groot. Rattenslangen kunnen goed klimmen, dus je moet ze goed in de gaten houden. Zo meldt Omroep Brabant.