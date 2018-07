Warme strandzesdaagse met natte finish

1 / 2 1 / 2 Deelnemers aan de Strand6Daagse lopen door Egmond aan Zee (archiefbeeld) Ⓒ Hollandse Hoogte

HUISDUINEN - Bloedheet en kurkdroog waren de twee voorlaatste dagen van de Strand6daagse. En uitgerekend de finish was voor sommige deelnemers kletsnat. Een inmiddels zeldzaam voorkomende wolkbreuk maakte in een paar minuten een groot waterfestijn van het feestelijke eindplein. Deelnemers treurden niet: de meeste waren al binnen. „Waar is de bar?”