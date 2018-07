Te kleine pruimen gaan als warme broodjes

Met de auto en op de fiets kwamen de pruimenkopers vandaag uit de hele regio aanwaaien bij het fruitbedrijf van Kees Hamelink in het Zeeuwse Wemeldinge. Zijn zussen stonden in de pruimenkraam, 4000 kilo hadden ze gereserveerd om in kleine hoeveelheden te kunnen verkopen. „Niet alle pruimen zijn op gegaan. We hebben uiteindelijk zo’n 1200 kilo verkocht”, vertelt Annemiek.

Toch kan Annemiek haar impulsieve noodkreet een succes noemen. „Red de pruimen van Kees Hamelink”, schreef ze vorige week met de begeleidende uitleg over de te kleine pruimen op Facebook. „We zijn overdonderd door alle reacties”, vertelt ze nu. „Media pikten het massaal op en vanuit het hele land meldden zich mensen die bereid waren om partijen van 500 kilo pruimen af te nemen.” Zo liggen de pruimen van teler Kees nu toch bij supermarkt Marqt. En zijn er groepjes enthousiastelingen aan de slag gegaan met het maken van jam.

„We zijn heel blij met al die aandacht”, zegt Annemiek. „Er gaan inmiddels geluiden op dat er dingen moeten veranderen, dat supermarkten minder strikte regels moeten hanteren.”

Nog lang niet alle pruimen zijn verkocht. Er hangen nog duizenden kilo’s bij Hamelink aan de bomen. Annemiek: „Gelukkig duurt het seizoen nog een paar weken. Op alle pruimen die we verkopen, maakt Kees geen verlies. We zijn nog steeds heel erg geholpen met bedrijven die een grote partij willen afnemen.”

Annemiek was eerst van plan al die grote bestellingen zelf te bezorgen. „Maar na twee bezorgingen kwam ik erachter dat het een hele klus is. Voor de logistiek gaan we nu samenwerken met een professioneel bedrijf.”