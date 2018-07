Politie vindt twee doden in pand in Tilburg

Ⓒ ANP

TILBURG - De politie heeft in een instelling voor begeleid wonen in de Reinevaarstraat in Tilburg twee overleden bewoners aangetroffen in afzonderlijke kamers. De doodsoorzaak is nog niet bekend. De brandweer heeft metingen verricht, maar heeft geen sporen van koolstofmonoxide aangetroffen, zei een woordvoerder van de politie.