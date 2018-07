Zelf nadenken over vakantievertrek

Volgens v/dveer40 is het ook mogelijk om stressvrij op de vakantiebestemming te komen als je niet aan vakantiespreiding doet: „Koop een goed navigatie systeem en schakel de functie ’mijdt tol-en snelwegen’ in. Je doet er ongeveer even lang over, maar je kan doorrijden en je ziet wat meer van het land dan alleen asfalt met witte strepen.”

Dat uitgerekend de reisbranche pleit voor vakantiespreiding kan rekenen op voornamelijk hoongelach. 1234ruud720 vindt bijvoorbeeld: „Dat de ANVR pleit voor meer keuzevrijheid van vakantiedagen, heeft uitsluitend te maken met de omzet van de reiswereld. Ik zie niet in, waarom scholen daaraan mee zouden moeten werken.” En Fred Schuit weet: „De vakantiespreiding heeft niet het gewenste resultaat gehad, met meer spreiding dus ook niet. Ik begrijp die ANVR directeur wel, bij meer spreiding is er een langer hoogseizoen en valt er voor zijn branche meet te verdienen.

"Waarom niet de camping op of je huisje in op dinsdag"

Een deel van het probleem is dan ook oplosbaar door de reisindustrie zelf, denk Bbb: „De spreiding is het probleem niet - dat is al optimaal geregeld. De echte oplossing is mijns inziens te vinden in de huurtermijnen van accommodaties. Waarom niet de camping op of je huisje in op dinsdag in plaats van zaterdag of zondag? Kan je lekker om het weekend heen rijden...”

Dat peter.willems-64710 tegen verdere spreiding is, is vooral uit eigenbelang: „Ten eerste is het dan niet meer lekker rustig als ik in september op vakantie ga en ten tweede wordt het duurder omdat hoog- en laagseizoenen vervagen. Ik snap niet waarom we daar nu aan moeten tornen.”

Ja, die prijzen, wat gebeurt daarmee? jveld1410 zegt het te weten: „De prijzen gaan natuurlijk buiten het seizoen aangepast worden. De winst moet ergens vandaan komen.”

"Hoe kun je in hemelsnaam van een school een continubedrijf maken?"

King Pacal denkt anders over de prijsontwikkeling: „Heel goed idee! Ieder kind vakantiedagen vrij op te nemen gedurende het hele jaar. En op deze manier maak je gelijk een einde aan de prijspolitiek van de reismaffia, die gedurende de schoolvakanties met droge ogen de prijzen gewoon even verdubbelen!”

En de problemen dan die het onderwijs van verdere spreiding zegt te ondervinden? Nou, zegt AstridR, dat zal niet meevallen: „Hoe kun je in hemelsnaam van een school een continubedrijf maken? Het lesprogramma is gebaseerd op ontwikkeling, eerst de basis en dan de details. Als leerlingen op ieder moment met vakantie kunnen, missen ze dus een deel van die ontwikkeling.”

Dat maakt het er voor de leerkracht niet makkelijker op, denkt WouterBoskoop – werkzaam in het onderwijs: „Als we moeten kiezen tussen het onderwijs naar de knoppen te helpen (toch al zwaar onder druk door het lerarentekort) en wat meer vakantiegemak, dan hoeven we daar nog geen twee minuten discussietijd aan te besteden.”

Mamasi zegt ook: „Je zal maar in het onderwijs zitten. De klassen nu al vol met kinderen met een ’rugzakje’, met bemoeizuchtige ouders die het beter weten dan de leerkracht, met de rompslomp van alles wat administratief bijgehouden moet worden en dan ook nog eens de vrijheid om kind van school te halen voor vakantie. Het laatste is te belachelijk voor woorden. Als je kiest voor kinderen, heb je ook de consequenties te aanvaarden. Dan pas je je vakantie maar aan!”

"Wat een aanstellers in het onderwijs"

Pure100 heeft geen medelijden met de scholen en met name met de leerkrachten: „Wat een aanstellers in het onderwijs. Superlange vakanties en korte werkdagen. Alleen maar klagen en zogenaamd staken en dan lekker thuis zitten. Ga eens het bedrijfsleven in met continu veranderingen, andere planningen en noem maar op. Jullie zijn doodzielig met jullie jammerklachten die kant noch wal raken.”

De Europese gedachte dan maar? info989 is voor: „Alle andere landen (Frankrijk, België, Griekenland, Italië, Spanje hebben gewoon schoolvakantie van 1 juli tot 1 september. Wat is daar mis mee? Daar klaagt niemand. Als je hier een paar (klein) kinderen hebt is het onmogelijk om samen op vakantie te gaan. De een heeft carnaval, de ander Pinkstervakantie enz. Waarom allemaal zo ingewikkeld als het makkelijk kan?”

Eindstand vakantiespreiding: meer tegen dan voor