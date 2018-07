Politie vindt dode in waterplas in Waalwijk

Ⓒ Persbureau Midden Brabant

TILBURG - De politie heeft zaterdagmiddag in een waterplas aan de Vijverlaan in Waalwijk een stoffelijk overschot aangetroffen van een jongeman. Daar werd sinds vrijdag een persoon vermist. Het is nog niet met zekerheid te zeggen of het deze man is, maar de politie vermoedt van wel, zei een woordvoerder.